Sfonda la vetrata del bar, arrestato col bottino

Armato di un mattone dei pezzi di vasi aveva mandato in frantumi la vetrata della porta di ingresso di un bar. Quando gli agenti del commissariato di polizia sono arrivati sul posto, lo hanno trovato ancora all’interno del locale, mentre frugava in cerca di qualcosa da portare via: arrestato un 29enne somalo, residente a Recanati, Yusuf Mohamed Kayse. L’episodio è avvenuto l’altra notte, poco dopo le 3, quando nel mirino dell’uomo è finito il bar Più Bar, in via Delle Vergini, lungo la strada che va verso Civitanova Alta, nella zona dove si trova l’ospedale. A dare l’allarme e a chiamare il 112 è stato un uomo che vive nelle vicinanze del bar e che si è accorto di quello che stava succedendo. Secondo quanto è stato ricostruito, il 29enne somalo, usando dei pezzi di vasi e mattoni infranti, ha sfondato l’anta destra della porta a vetro di ingresso del bar che si trova lungo la strada. Una volta dentro il locale ha puntato alla cassa, che si trova sul bancone principale, a tre o quattro metri dell’ingresso, sulla destra. Quando la polizia è arrivata sul posto, il 29enne era ancora dentro al bar, che stava frugando in giro, per rubare anche dei tramezzini. Sopra un tavolino, vicino all’uscita, gli agenti di polizia hanno rinvenuto la cassa: iil denaro custodito era ancora all’interno del cassetto. Il 29enne è stato subito bloccato e arrestato dalla polizia. L’intervento tempestivo degli agenti ha fatto sì che il furto non venisse messo a segno. Ma ingenti sono stati i danni al bar Più Bar. Il 29enne è stato arrestato in flagranza di reato. Ieri in tribunale a Macerata si è svolta la direttissima, davanti al giudice Domenico Potetti. Il pm era Francesca D’Arienzo. L’uomo, difeso dall’avvocato Luca Sartini, ha patteggiato: un anno e sei mesi per tentato furto, con pena non sospesa.