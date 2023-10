Sforzacosta: a pieno ritmo i lavori per la scuola d’infanzia

Procedono a pieno ritmo i lavori per la nuova scuola dell’infanzia a Sforzacosta donata dalla Andrea Bocelli Foundation (Abf). All’interno sono state completate tutte le murature e i bagni, work in progress invece per le stuccature, le canalizzazioni per i controsoffitti e il montaggio degli infissi. Entro la fine del mese sono previste le pitturazioni, la posa dei pavimenti in linoleum e la chiusura della maggior parte delle lavorazioni su impianti e strutture. All’esterno della struttura, invece, sono in corso le attività necessarie per realizzare i collegamenti fognari, i muretti e le recinzioni. Nel cronoprogramma della Fondazione, che nella nostra provincia ha già ricostruito le scuole di Sarnano, Muccia, l’Accademia della musica di Camerino e sta intervenendo a San Ginesio, questo primo lotto verrà completato entro l’anno per procedere poi, nel 2024, con la seconda parte dei lavori che riguarderanno la sistemazione della scuola primaria già esistente, le cui aule saranno trasformate in laboratori di musica, arte e tecnologia – propri dei progetti educativi Abf – aperti sia alla didattica sia all’utenza esterna; il giardino e gli spazi all’aperto che, oltre ad ospitare le attività scolastiche, faranno da trait d’union tra l’hub e l’esterno. Anche i colori previsti per la scuola si andranno ad armonizzare con l’ambiente esterno. Come per gli altri progetti Abf è supportata nella realizzazione dalla generosità di aziende e organizzazioni che ne condividono valori e mission. Main partner, ad oggi dell’iniziativa, sono Kpmg e Fondazione Kpmg, Fondazione Mediolanum, Fiam Italia di Pesaro. Si può contribuire al progetto donando sull’app MyABF, su dona.andreabocellifoundation.org oppure Iban dedicato: IT96M0523271030000000027106 ’Ricostruzione Hub Sforzacosta’.