"Sforzacosta ha già dato. Nessuna lezione dal Pd"

"Non accettiamo lezioni da chi per oltre 40 anni ha disatteso le richieste dei cittadini come ben ricordano, purtroppo per il Pd, i cittadini di Sforzacosta". Dopo aver ritirato l’ordine del giorno in Consiglio contro il termovalorizzatore, il segretario comunale della Lega Aldo Alessandrini punta il dito contro il Pd che aveva sottolineato il dietrofront. "Dopo che le amministrazioni di centrosinistra hanno martoriato con odori nauseabondi Sforzacosta con un impianto di incenerimento, ora il Pd si erge a paladino della cittadinanza. Risuona un assordante silenzio sul punto dell’ubicazione del termovalorizzatore prima dell’intervento della Lega Macerata che, avrà pure ritirato l’ordine del giorno, ma ha manifestato la propria posizione a favore della cittadinanza di Sforzacosta. Sia ben chiaro: non contrarietà in sé e per sé a un termovalorizzatore, ma all’ubicazione dello stesso vicino a Sforzacosta. I ringraziamenti alla Regione sono stati rivolti consapevoli e fiduciosi che medesima sensibilità riporrà l’ente nelle scelte in favore di quei territori che tanto hanno già dato alla comunità".