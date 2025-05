Sforzacosta, l’ira dei residenti: "Spartitraffico pericolosi"

"Questi spartitraffico sono inutili, portano solo problemi alle manovre. Per rallentare le auto servirebbero dei dossi". A Sforzacosta, nelle vie Natali e Liviabella, da qualche tempo sono stati posizionati degli spartitraffico in cemento che, nell’ultima settimana, hanno provocato incidenti, con due auto che, dopo averli urtati, si sono ribaltate. Diversi residenti sono concordi nel dire che i due spartitraffico in questione "sono assolutamente inutili, mal segnalati, molti non li vedono nemmeno; finiscono per essere un pericolo. Se si volesse, giustamente, dissuadere dalla velocità, andrebbero messi dossi sull’asfalto, non spartitraffico al centro della carreggiata; dovrebbero in ogni caso essere in gomma, non in cemento".

Francesco Vigilante, che risiede in via Natali, spiega che "prendendo male la curva si rischia di centrarli, di ribaltarsi con l’auto, come in effetti è successo. È vero che a Sforzacosta molte macchine corrono troppo, ma è un problema che andrebbe risolto con dossi più che con questi accorgimenti. Hanno portato solo problemi".

Anche Antonella Chinni, che risiede nella frazione da trent’anni, rispetto all’istallazione in via Natali afferma che "rende le manovre difficoltose, e non funge, come pure quello installato in via Liviabella, da dissuasore per la velocità. In più, complicano anche l’attraversamento sulle strisce pedonali. Creano problemi non indifferenti anche ai mezzi pesanti - aggiunge -, e la strada, in via Natali, diventa pericolosa perfino per i pedoni, essendo lo spazio troppo stretto".

Chinni afferma anche che "con la pioggia si forma all’interno delle istallazioni in cemento un piccolo stagno, con gli insetti che, soprattutto in estate, proliferano. È vero che il problema della velocità delle auto a Sforzacosta esiste, ma più che con questi spartitraffico, assolutamente inutili e peraltro segnalati male, andrebbe risolto con dossi sulla carreggiata. Si eviterebbero molti incidenti, considerando che qui passano anche parecchi camion e tir. È successo perfino, tempo fa, che delle auto per la troppa velocità siano finite nel fosso".