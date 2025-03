Sforzacosta, nuova viabilità per la fiera

Torna la tradizionale fiera per i festeggiamenti patronali di San Giuseppe a Sforzacosta, oggi dalle 8 alle 21 in via Natali e via Liviabella. Più di 100 gli spazi riservati agli ambulanti, a sfondo fieristico ed espositivo ma anche degustativo; in via Natali, vicino alla scuola, un parco divertimenti già operativo oltre alla consueta pesca di beneficenza.

Per l’occasione il Comando della Polizia locale ha emesso un’ordinanza che modificherà temporaneamente la viabilità nella frazione, con divieto di sosta con rimozione forzata in via Natali, nel piazzale antistante i civici 220 / 224, valido fino alle 20 di martedì. Oggi dalle 5 alle 22 divieto di sosta con rimozione forzata in Borgo Sforzacosta, nel tratto compreso tra via Liviabella e via Picena; in via Picena, tratto compreso tra via Liviabella e Borgo Sforzacosta, in via Natali (comprese piazzette e aree di parcheggio laterali), in via Liviabella (anche nel tratto antistante i civici 22/24).

Divieto di transito, eccetto veicoli degli operatori commerciali titolari di posteggio, in tutta l’area destinata alla fiera in via Natali e via Liviabella; direzione obbligatoria dritto in via Picena e in Borgo Sforzacosta, per le varie direttrici di marcia; doppio senso di circolazione in Borgo Sforzacosta e direzioni obbligatoria a sinistra, per i veicoli che, provenienti da via Peranda, si immettono su Strada Picena e direzione obbligatoria a destra, per i veicoli che, provenienti da via Peranda, si immettono su Via Liviabella.