Sforzacosta piange lo storico barbiere. Vittorio Principi. Oggi l’ultimo saluto

Sforzacosta saluta un pezzo di storia, l’89enne Vittorio Principi, barbiere del posto, conosciuto come "Paparì". Se n’è andato venerdì e questa mattina alle 8.30 sarà celebrato il funerale nella chiesa di San Giuseppe. La comunità si stringe alle figlie Laura e Michela e ai nipoti Camilla, Nina, Pietro e Oscar. Principi prima di appendere il rasoio al chiodo, dopo ben 75 anni di attività, aveva scritto una lettera alla sua Sforzacosta, ripercorrendo tutto il percorso dagli esordi come garzone di bottega fino ai ringraziamenti finali e riflettendo su quanto fosse cambiata la frazione nel tempo. Ne riportiamo alcuni stralci. "Saluto di un barbiere. Ti saluto Sforzacosta, ti porterò nel cuore e nell’anima. Eri un piccolo borgo quando ho iniziato a fare i miei primi passi in questa attività proprio come me, che avevo 11 anni (…). Nei miei occhi ora quasi ciechi, rimarranno impresse foto di bei momenti passati in bottega... la mia seconda casa: tutti i miei clienti (che voglio ringraziare) e le loro storie".