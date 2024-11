Sfrattata la vedova di Alika: "Serve una sistemazione per lei"

Sfrattata la vedova di Alika Ogorchukwu, l’ambulante nigeriano ucciso a Civitanova il 29 luglio 2022 da Filippo Ferlazzo. La donna e il suo bambino hanno lasciato l’abitazione di San Severino e ora sono in un bed & breakfast.

"Charity ha bisogno di una casa, di una sistemazione definitiva. Attualmente non lavora, sta cercando un’occupazione ma non è facile" dice l’avvocato Francesca Mantella, che l’assiste dal giorno dell’omicidio del marito e che reclama maggiori attenzioni per lei. "Desidero esprimere, ancora una volta, la vicinanza mia personale e dell’amministrazione comunale alla signora Charity Oriakhi e al figlio – ha ribattuto il sindaco di San Severino Rosa Piermattei –, vittime di una tragedia che ha segnato la comunità locale e il Paese. Il Comune di San Severino ha sempre mantenuto un atteggiamento collaborativo in questa vicenda. Siamo stati disponibili per favorire un percorso di sostegno e reinserimento, con il Comune di Civitanova e altre istituzioni. Il 20 novembre, Charity ha sottoscritto con i nostri Servizi alla persona un accordo in cui il Comune si è impegnato, onorando tale impegno subito dopo la sottoscrizione dello stesso, a gestire il trasferimento, in vista dello sfratto, dall’abitazione a un bed & breakfast trovato dal nostro personale in città. Il soggiorno per le prime due settimane sarà sostenuto dal Comune per mezzo di un contributo erogato dalla Caritas settempedana. Inoltre, per le prime necessità della famiglia, le sono stati forniti alimenti e altro. Il personale dei servizi sociali si è impegnato, addirittura in prima persona, per il trasloco e ha assistito allo sfratto chiedendo all’ufficiale giudiziario la possibilità di mantenere nell’abitazione alcune cose della famiglia Oriakhi, alla quale è stato messo a disposizione temporaneamente, comunque, anche uno spazio in un deposito comunale". Il sindaco dunque ribadisce l’impegno a favore della famiglia, c che vorrebbe tornare a Tolentino. "Apprezziamo l’impegno che il sindaco dice di voler mettere e aspettiamo di vedere quale sarà la soluzione" ha concluso l’avvocato Mantella.

Chiara Marinelli