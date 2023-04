Sfratto incompiuto, il Comune ricorre di nuovo al giudice

Non se ne vuol proprio andare da quell’immobile di proprietà del Comune di Recanati, situato in zona Duomo, che fa parte di un complesso di edilizia popolare. L’appartamento in questione, prima dell’occupazione abusiva, era abitato regolarmente da una famiglia che successivamente ha trovato una nuova e più comoda sistemazione. Appena ha abbandonato l’immobile il legittimo affittuario, il cittadino straniero si è insediato al suo interno, pur non avendone alcun diritto, ed ora non vuole più andarsene. Da qui l’azione avviata dal Comune visto che ogni tentativo bonario si è dimostrato inutile. Non è servito neanche che il Tribunale di Macerata, nel luglio scorso, abbia accolto il ricorso del Comune – presentato attraverso l’avvocato Carlo Orpianesi – condannando l’inquilino a dover rilasciare immediatamente quei locali. Niente da fare, tanto che l’amministrazione comunale deve ricorrere ora di nuovo al giudice per portare ad esecuzione il provvedimento di sfratto. Per fare questo ha dovuto affidare di nuovo all’avvocato Orpianesi del foro di Macerata l’incarico del patrocinio legale del Comune conferendogli il più ampio mandato e con ogni facoltà di legge e assumendo un nuovo impegno di spesa a favore del legale quantificato in 1.950 euro lorde.