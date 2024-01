Sgarbi a gamba tesa su Irene Manzi: "Che pena, non rappresenta nessuno"

"Capra irredimibile, che pena la Manzi": così il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi attacca l’onorevole Irene Manzi, dopo la discussione alla Camera sulla richiesta di dimissioni che lo riguarda. E si dice pronto a dimostrare la sua innocenza in tribunale per l’accusa di riciclaggio, in merito al quadro di Rutilio Manetti che sarebbe stato rubato a Torino. Per questa vicenda Sgarbi, che risulta residente a San Severino, è indagato a Macerata per riciclaggio di beni culturali. "Io non posso rispondere a Irene Manzi – attacca il sottosegretario –. Siamo e siamo stati colleghi. Lei è deputato e io lo sono stato, e sono sottosegretario. Io sono sindaco di Arpino e prosindaco di Urbino, lei è stata vicesindaco di Macerata. C’è il telefono, ci sono amici comuni. Io sono il delegato Anci per la valorizzazione dei beni culturali. Non ci sono ragioni di rispetto delle persone e della loro storia, e di dignità della politica. Ci sono i pettegolezzi sui quali non si processa ma si condanna una persona che ha fatto cose facilmente verificabili anche, e molto, nelle Marche e a Macerata".

"Per la Manzi bastano Report e il Fatto, che non l’hanno mai preoccupata quando si occupavano del segretario del suo partito – aggiunge Sgarbi –. Lei ha già deciso che io sia colpevole di quello che non ho fatto. Avrà la capacità di ragionare, se non di scusarsi, quando verrà fuori, e verrà fuori, che io non ho fatto niente di quello di cui mi accusano? La canzonettista ("anche se voi vi credete assolti siete lo stesso coinvolti") chiede che mi vengano tolte le deleghe. Irene Manzi, eletta senza merito e senza preferenze nella lista proporzionale automatica del Partito democratico, non rappresenta nessuno, non se ne conosce una idea, una proposta. La ascolto in aula e mi chiedo chi rappresenti. E penso alle Marche, a Macerata dove è stata vicesindaco e assessore alla cultura per un sindaco, Romano Carancini, di cui sono stato amico e sostenitore in anni difficili. Ma per la Manzi non conta quello che si è fatto, ma quello che scrivono gli autori di lettere anonime e giornalisti adusi alla diffamazione, come hanno fatto per il segretario del suo partito Matteo Renzi. Il suo segretario era sottoposto alla stessa tortura mediatica che ha assalito me, ma lei non si è alzata in Parlamento per chiederne le dimissioni. Parlando d’arte, raccontandola per oltre cinquant’anni, in cosa ho mancato di disciplina e di onore? Io, già sindaco a San Severino ho fatto iniziative che non sono state dimenticate. Nella sua stessa Macerata la mostra più importante su Luigi Bartolini l’ho voluta e inaugurata io. Non insulti con la sua retorica chi ha ha promosso mostre a Urbino, Ancona, Macerata, Fermo. Ci mostri lei cosa fa, quale è il suo lavoro parlamentare. In cosa si è distinta, più che partecipare a inutili convegni e fiere, con parole vuote e non ritenute da nessuno? In una Camera deserta chiede punizioni per me. Triste ventriloquo, che cerca un capro espiatorio per far dimenticare la sua natura di capra irredimibile. Nessuno la ascoltava, ma lei era felice di sentire la sua voce, credendo di esistere. Non sa che non c’è, che le sue parole moriranno dimenticate come lei, per tornare nella sua coscienza, un giorno, come un atto vigliacco fondato sulla menzogna e la prepotenza, con l’arroganza degli inquisitori. Io non la dimenticherò, per come ha umiliato la sua intelligenza e il Parlamento. Erano soltanto in tre, per mortificare il luogo dove erano arrivati non per loro merito. E basterà a giudicarli il pensiero di un grande politico progressista, Sauro Turroni: “Ho ascoltato il dibattito. Che pena il parlamento che agisce sotto dettatura di un giornale’’. Che pena la Manzi".