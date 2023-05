Sgarbi a giudizio per diffamazione

Vittorio Sgarbi sotto processo per diffamazione, in tribunale a Macerata. La vicenda riguarda la sua nomina al Mart di Rovereto. A maggio del 2019, il nome di Sgarbi era stato proposto per la presidenza del museo di arte moderna e contemporanea. Ma Alex Marini, eletto in Consiglio provinciale di Trento con il M5S, aveva criticato la scelta citando, tra l’altro, alcune precedenti vicende giudiziarie del personaggio. Sgarbi aveva reagito con un commento tramite Facebook, apostrofando più volte Marini come "inetto, depensante, incompetente, ignorante e onanista". E il consigliere provinciale lo aveva denunciato. Ieri in tribunale il difensore dell’imputato ha chiesto il rito abbreviato che il giudice ha fissato al 25 gennaio.