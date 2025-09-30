Bologna, punto interrogativo

Gianmarco Marchini
Bologna, punto interrogativo
Macerata
CronacaSgarbi alla mostra del Rinascimento marchigiano. L’accoglienza della sindaca al critico d’arte
30 set 2025
GAIA GENNARETTI
Cronaca
Sgarbi alla mostra del Rinascimento marchigiano. L’accoglienza della sindaca al critico d’arte

Alla sua prima uscita pubblica ufficiale, dopo un lungo periodo di convalescenza che lo ha tenuto lontano dalle scene nazionali, in una giornata dedicata al senso civico e al patrimonio culturale, coincisa con il voto per le regionali, Vittorio Sgarbi si è lasciato un po’ del suo tempo per ammirare la mostra "Rinascimento Marchigiano. Opere d’arte restaurate dai luoghi del sisma lungo i cammini della fede".

Allestita nel piano nobile del palazzo comunale di San Severino la mostra rappresenta un vero e proprio percorso culturale e spirituale. Non si tratta di una semplice esposizione, ma di una celebrazione della resilienza e della bellezza. I capolavori esposti, strappati alle macerie del sisma del 2016, sono tornati a risplendere grazie a importanti interventi di restauro, simboleggiando la capacità di rinascita di un intero territorio. L’iniziativa è un esempio virtuoso di collaborazione che ha già richiamato tanti visitatori.

Ricevuto in municipio dalla sindaca Rosa Piermattei, Sgarbi era accompagnato dalla sua compagna, Sabrina Colle, e dall’amico e avvocato di fiducia, Giampaolo Cicconi. Sgarbi, con la sua inconfondibile passione, si è soffermato in particolare davanti a due opere emblematiche. La prima, di Pietro Alemanno, la seconda, un capolavoro di Lorenzo d’Alessandro, la Madonna in trono col Bambino e sant’Anna, san Rocco e san Sebastiano.

