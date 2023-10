Sgarbi alla riapertura del teatro

Su il sipario, a sette anni dal sisma, a Monte San Martino, con l’arrivo del sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi. Oggi, alle 18, taglio del nastro per il teatro comunale, dopo i lavori post-sisma. A seguire, il critico d’arte farà una lectio magistralis su Carlo e Vittore Crivelli, che proprio nel borgo hanno lasciato opere di inestimabile valore; parteciperà come ospite del Festival Storie.

"Dopo sette anni – dice il sindaco Matteo Pompei – la comunità si riappropria del teatro comunale, danneggiato dal terremoto. Per portare a termine il recupero abbiamo attinto a vari canali di finanziamento per complessivi 500mila euro. Ringrazio tutte le imprese che hanno lavorato al restyling e la Fondazione Cassa di Risparmio di Macerata che ha sostenuto le spese per gli arredi. Sarà per noi un onore avere per tale occasione il sottosegretario Sgarbi: ci parlerà di Carlo e Vittore Crivelli che, dopo secoli, continuano a dare lustro a Monte San Martino".

Nella chiesa di San Martino sono conservate opere pittoriche (tre Crivelli e un Girolamo Di Giovanni) di rara bellezza. Tra queste il celebre polittico firmato da Carlo e Vittore Crivelli: si tratta dell’unica opera al mondo realizzata insieme dai due fratelli veneziani. Il Festival Storie celebra Monte San Martino e i suoi tesori raccontando particolari inediti e la storia di tali opere. "Lo farà ospitando appunto la lectio magistralis del prof. Sgarbi, storico dell’arte di fama internazionale e sottosegretario alla cultura - spiegano gli organizzatori -. La chiesa di San Martino, a una navata, ospita, appunto, tre polittici di Vittore Crivelli (1440-1502), su uno dei quali è possibile riconoscere la mano del fratello Carlo (143035-1500). Le opere in questione risalgono al periodo intorno al 1490. Vi è inoltre un polittico di Girolamo di Giovanni da Camerino datato 1473. In questa chiesa è presente tra l’altro un pregevole organo, opera di Giovanni Fedeli, tornano in funzione di recente".

Il Festival Storie mette in rete, sotto la direzione artistica di Saverio Marconi e Manu Latini, undici borghi delle province di Fermo e Macerata che hanno vissuto nel 2016 il dramma del terremoto. Al mattino, invece, Sgarbi farà tappa alle 10 alla riapertura della chiesa di Santa Maria Assunta, detta Santa Maria di Piazza, nel centro storico di Mogliano (anche in questo caso un’inaugurazione dopo i lavori di riparazione danni del sisma) e alle 12 a Macerata, a Palazzo Buonaccorsi, per la preview della mostra "Luigi Bartolini. Attraverso il colore".