Sgarbi e il dipinto rubato: indagine per ricettazione, il fascicolo passa a Ferrara

Macerata, 12 febbraio 2025 – L’affaire Ortolano si sposta da Macerata a Ferrara. Sarà infatti la procura estense a indagare sulla vicenda del ‘Compianto sul Cristo morto’, la pala d’altare (una copia dell’originale) che avrebbe dovuto essere esposta a palazzo Diamanti nell’ambito della mostra sul Rinascimento ferrarese ma che, a tre giorni dall’inaugurazione, venne sequestrata dai carabinieri. La ragione? Secondo gli inquirenti quell’opera, proveniente dalla collezione Cavallini-Sgarbi, sarebbe stata rubata diversi anni fa.

Un sospetto per far luce sul quale fu aperta un’inchiesta per ricettazione, inizialmente a Macerata. Indagato – un atto dovuto anche allo scopo di assicurare le massime garanzie difensive, circostanza confermata da fonti giudiziarie – l’ex sottosegretario alla Cultura e presidente di Ferrara Arte Vittorio Sgarbi. Il fascicolo ha cambiato sede soltanto pochi giorni fa. Questione di competenza territoriale (inizialmente si era mossa la procura di Macerata perché il critico d’arte risiede a San Severino), legata al luogo in cui il dipinto è stato sequestrato. Ferrara, appunto.

Ed ecco quindi che l’inchiesta è approdata in via Mentessi, per la precisione sulla scrivania del sostituto procuratore Ombretta Volta. Tra i primi aspetti che gli inquirenti estensi dovranno valutare il dissequestro dell’opera di Sgarbi, il quale ha sempre sostenuto la regolarità della proprietà, con tanto di dichiarazione di legittimo acquisto. Ora dunque spetterà ai magistrati completare gli accertamenti e, alla luce dei risultati, decidere se mandare in archivio l’inchiesta o se invece procedere con l’azione penale.

La vicenda del ’Compianto’ aveva scosso il mondo della cultura ferrarese e non solo. L’opera era una delle più attese della rassegna, ma nessuno ha potuto ammirarla in parete ai Diamanti. Dell’originale ‘Compianto’ di Giovanni Battista Benvenuti, detto Ortolano, venne tratta una copia inedita quasi coeva, più piccola, sulla quale però dal 1984 pende una denuncia di furto, formalizzata da una nobile famiglia perugina. Da allora non se ne seppe più nulla fino a quando, quarant’anni dopo, il dipinto non è riapparso proprio in occasione dell’allestimento della mostra ai Diamanti, inaugurata il 12 ottobre. Il 9 ottobre, a tre giorni dal taglio del nastro, da Roma sono arrivati i carabinieri del Nucleo tutela patrimonio per sequestrarla.

Sull’accaduto venne aperta un’inchiesta a Macerata, inizialmente contro ignoti. All’epoca, Sgarbi spiegò la propria versione. “Me l’ha venduta una signora con un regolare atto – disse –. Il dipinto è stato preso da me per un restauro e portato alla mostra. Ho la documentazione. Non ho nulla a che fare con questa storia, non mi riguarda”.