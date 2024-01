Il giallo del quadro sequestrato a Sgarbi: sarà guerra di perizie. Cosa sappiamo

Macerata, 13 gennaio 2024 - Continua il giallo del quadro di Manetti, sequestrato al critico d'arte Vittorio Sgarbi, che ora è indagato dalla procura di Macerata (al momento competente per via della residenza dell'indagato a San Severino Marche) per riciclaggio di un bene culturale in concorso con un restauratore al momento ignoto.

Il sottosegretario alla Cultura dal canto suo continua a protestarsi innocente e rilancia: "Mi difenderò con ogni mezzo con chi specula sulla vicenda e chi se ne rende complice". Si prospetta una 'guerra di perizie', visto che il sottosegretario ha già fatto visionare il dipinto da esperti e che anche la Procura lo farà analizzare. Ma cosa sappiamo finora? Cerchiamo di mettere in fila le informazioni.

La perizia sulla candela del dipinto

Saranno i periti nominati dalla procura a chiarire il mistero della torcia-candela: se quel punto di luce che compare in alto a sinistra del quadro 'La cattura di San Pietro' del pittore senese Rutilio Manetti, nella disponibilità di Sgarbi, sia stata inserita da qualcuno ad oggi ignoto con l'obiettivo, come sostiene l'accusa, di "ostacolarne la provenienza delittuosa".

Il dipinto, su richiesta dello stesso Sgarbi, era stato visionato da alcuni esperti prima del sequestro. Una attività peritale di parte che al momento non è stata ancora cristallizzata in un vero e proprio documento da mettere a disposizione di chi indaga.

Dov'era conservato il dipinto sequestrato

Il critico d'arte ha consegnato spontaneamente il dipinto in suo possesso ai carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale. La tela era conservata in un magazzino della Fondazione 'Cavallini-Sgarbi' a Ro Ferrarese. Per individuarla i carabinieri hanno perquisito tre edifici di proprietà del sottosegretario. Insieme alla tela è stata sequestrata una copia in tre D dell’opera, fatta eseguire da un laboratorio di Correggio (Reggio Emilia), dispositivi telematici, informatici e documentali inerenti l’indagine in corso

Il quadro della discordia: la 'verità' di Sgarbi

Il professore sostiene che si tratta di due quadri diversi: quello in suo possesso lo avrebbe trovato all'interno di un castello abbandonato del Viterbese, acquistato dalla Fondazione, mentre quella esposta a Lucca sarebbe una copia in 3D dell'originale.

"Ho consegnato l’opera perché siano fatte tutte le verifiche del caso, a partire dalle misure del dipinto rispetto alla cornice di quello rubato. Sono assolutamente sereno. Il sequestro è un atto dovuto. Non ho nulla da temere", ha commentato il sottosegretario

Il furto de 'La cattura di San Pietro'

'La cattura di San Pietro' (247x220 centimetri) fu trafugata nel 2013 dal Castello di Buriasco, in Piemonte: ignoti usarono un taglierino per portarla via, sostituendo il quadro con una foto. La proprietaria, Margherita Buzio, ne denunciò il furto a febbraio di quell'anno ai carabinieri di Vigone (Torino). Secondo l'accusa, quel 'Manetti' riapparve, con l'inserimento della candela-torcia, in una mostra a Lucca nel 2021 come inedito di proprietà di Sgarbi.

L'inchiesta e la competenza delle Procure

L'inchiesta resta al momento sul tavolo del procuratore capo di Macerata, Giovanni Narbone, e del sostituto Claudio Rastrelli, che disporranno dei riscontri scientifici sulla tela e sui dispositivi telematici, informatici e documentali sequestrati ieri nelle tre abitazioni perquisite dai carabinieri.

Sulla vicenda potrebbe aprirsi una questione di competenza territoriale tra le procure: il furto del quadro è stato denunciato nel Torinese, sarebbe riapparso a Lucca, il fascicolo è stato aperto a Imperia ed è approdato a Macerata.