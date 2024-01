Il giallo del quadro rubato, la furia di Sgarbi contro la deputata Irene Manzi

Macerata, 25 gennaio 2024 – Vittorio Sgarbi non ci sta a passare per ‘ladro d’arte’, intanto il quadro ‘La cacciata di San Pietro’ di Rutilio Manetti, pittore del Seicento divenuto celebre ai più solo in seguito all’inchiesta che ha coinvolto l’esponente del governo, resta sotto sequestro. Nei giorni scorsi Sgarbi aveva fatto istanza al Tribunale del riesame di Macerata, ma sabato il difensore ha notificato la rinuncia, di fatto chiudendo il procedimento.

Oggi la deputata maceratese Irene Manzi è intervenuta alla Camera sull’argomento, chiedendo che venissero tolte le deleghe al sottosegretario alla Cultura. Pronta la risposta. E la successiva replica dell’onorevole maceratese punta a chiarire le ragioni della mozione di sfiducia.

Vittorio Sgarbi e la deputata Irene Manzi: scontro sul giallo del quadro rubato

Sgarbi: “La Manzi ha già deciso che io sia colpevole”

“Io non posso rispondere a Irene Manzi. E non posso parlare, perché non ho niente da dire. Ma se sapessi qualcosa di lei lo accerterei con la ricerca di fatti, delle cose che ha fatto. Siamo e siamo stati colleghi. Lei è deputato e io sono sottosegretario, sindaco di Arpino e prosindaco di Urbino e lei è stata vicesindaco di Macerata. C’è il telefono, ci sono amici comuni. Io sono il delegato dell’Anci per la valorizzazione dei beni culturali. No. Non ci sono ragioni di rispetto delle persone e della loro storia. Ci sono i pettegolezzi e le verità dei giornali sui quali non si processa ma si condanna una persona che ha fatto cose facilmente verificabili anche e molto, nelle Marche e in provincia di Macerata. Per la Manzi bastano la televisione (Report) e il “Fatto”, che non l’hanno mai preoccupata quando si occupavano del segretario del suo partito. Lei ha già deciso che io sia colpevole di quello che non ho fatto. Avrà la capacità di ragionare, se non di scusarsi, quando verrà fuori che io non ho fatto niente di quello di cui mi accusano?”

"Fatto solo e sempre il bene dei Beni culturali”

"Io ho fatto solo e sempre il bene dei beni culturali. La ‘canzonettista’ chiede che mi vengano tolte le deleghe. Irene Manzi, eletta senza merito e senza preferenze, nella lista proporzionale automatica del partito democratico, non rappresenta nessuno, non se ne conosce un pensiero, una idea, una proposta. La ascolto in aula e mi chiedo chi rappresenti e per chi parli. E penso alle Marche, a Macerata dove è stata vicesindaco e assessore alla cultura per un sindaco, Romano Carancini, di cui sono stato amico e sostenitore in anni difficili. Ma per la Manzi non conta quello che si è fatto, ma quello che scrivono gli autori di lettere anonime su presunte incompatibilità. E ancora “oggi in una Camera deserta e disertata –prosegue Sgarbi -, parla e chiede punizioni per me, senza rispetto e senza dignità, per il solo piacere sadico di ferirmi, mancando di rispetto anche a se stessa e alla capacità di giudicare con la sua testa”.

I due quadri a confronto, con e senza il particolare della candela. Nel tondo, Vittorio Sgarbi

Manzi: “Ecco le ragioni della mozione di sfiducia”

La Manzi dal canto suo cerca di smorzare i toni, chiarendo però i motivi della mozione di sfiducia presentata nei confronti del sottosegretario Sgarbi. “Credo che la Politica sia altra cosa dalla polemica e dall’insulto – risponde la Manzi –. Piuttosto desidero spiegare le ragioni di un atto parlamentare che pare lui abbia vissuto come un’offesa di lesa maestà. Il tono volgare, per non dire velatamente minaccioso di Sgarbi, è la reazione a questa mozione che abbiamo depositato insieme ai deputati del Pd, del M5s e di AVS. Avrei discusso volentieri con lui in Parlamento, ma non è stato possibile: gli imbarazzi nel governo - quelli di Meloni e Sangiuliano - non permettono più al sottosegretario di fare ingresso nelle aule parlamentari. E infatti Sgarbi non era presente al dibattito alla Camera. Come lui stesso ha ricordato in alcune interviste non ha contatti con Sangiuliano da quando il Ministero, e non le opposizioni, ha trasmesso all’Agcom gli atti per sue presunte violazioni della legge sul conflitto d’interesse. Non la sottoscritta, non il Pd, non Il Fatto quotidiano, non Report, ma il Capo di gabinetto del ministero. Per non parlare delle forti pressioni che il sottosegretario sta ricevendo da quando è stata comunicata dalla Procura di Macerata - non dai giornali - la sua iscrizione nel registro degli indagati per autoriciclaggio di beni culturali. E da quando i Carabinieri del Comando di Tutela del beni culturali - non i giornali - che dipendono dal Ministero della Cultura, gli hanno sequestrato il dipinto al centro dell’inchiesta che lo vede indagato. Un dipinto che – se l’indagine sarà confermata – è stato rubato, deturpato, tagliato, modificato. A tal riguardo, nella mozione ricordiamo che Sangiuliano ha attribuito a Sgarbi, tra le altre, le “funzioni di sicurezza del patrimonio culturale”.

Vittorio Sgarbi: al critico d'arte e sottosegretario è stato sequestrato il quadro di Manetti

"Si chieda perché nessuno nella maggioranza ha difeso le sue ragioni”

Non spetta a noi deputati emettere sentenze e il procedimento penale dovrà fare il suo corso, consentendo al sottosegretario di difendersi, è però di tutta evidenza il valore politico di questo caso. Ed è per questo che, in piena libertà e nel rispetto dei regolamenti parlamentari, abbiamo presentato la mozione di sfiducia. Invece di prendersela con me e con il Parlamento, Sgarbi dovrebbe riflettere sul perché nessuno nella sua maggioranza è intervenuto lunedì in aula per difendere le sue ragioni. Non si parla di me. Ma di lui. E del suo ruolo. Per il resto, come diceva Oriana Fallaci, la vendetta è volgare come il rancore. Forse il sottosegretario, invece di usare certi toni sguaiati, attaccando in modo scomposto un'avversaria politica, potrebbe cominciare a difendersi e spiegare le ragioni dei fatti che gli vengono contestati”