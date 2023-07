Sgarbi, ok della giunta all’immunità Adesso i processi sono a rischio

di Paola Pagnanelli

Sotto processo per diffamazione a Macerata e Ancona, Vittorio Sgarbi incassa la decisione favorevole della giunta per le autorizzazioni della Camera: le sue parole sono tutelate dall’immunità di cui godono i parlamentari per le opinioni espresse esercitando l’attività politica. Ora sul caso si dovranno pronunciare i deputati, e in caso di accoglimento della proposta i procedimenti saranno chiusi. Tutto parte dalla proposta di nominare il critico d’arte presidente del museo Mart di Rovereto, a maggio 2019. Alex Marini, consigliere provinciale di Trento per il M5S, aveva contestato la scelta, tirando in ballo anche i precedenti penali di Sgarbi e definendolo "un assenteista". Quest’ultimo se l’era presa, e sulla sua pagina Facebook aveva ribattuto definendo Marini come "inetto, depensante, incompetente, ignorante e onanista". Così Marini lo aveva denunciato a Macerata (competente perché Sgarbi è residente a San Severino) per il reato di diffamazione, e aveva avviato una causa civile di risarcimento ad Ancona. Il processo penale a Macerata è appena iniziato, l’udienza con il rito abbreviato, chiesto dall’avvocato difensore Giampaolo Cicconi, è stata fissata al 25 gennaio. Il processo civile è in fase di appello, ad Ancona, e la prossima udienza sarà ad aprile. Ma dai due tribunali, è stata chiesta l’autorizzazione a procedere nei confronti di Sgarbi, visto che all’epoca era deputato. La giunta della Camera, che in precedenza aveva esaminato la vicenda ricevendo anche una memoria da Sgarbi, martedì si è pronunciata. Verdi, Pd e M5S hanno votato contro, ma alla fine, con i voti di Lega, Fdi e Fi è stata approvata la proposta di ritenere insindacabili le opinioni espresse dal critico d’arte: in giunta è stato sottolineato che si trattava di una vicenda politica, e sebbene gli epiteti usati da Sgarbi fossero poco eleganti anche l’altro lo aveva accusato pesantemente, dunque tutto era riconducibile a un contrasto politico, protetto dall’articolo 68 della Costituzione. Ora la proposta di applicare l’immunità a Sgarbi sulla vicenda dovrà essere votata dalla Camera. Se sarà accolta, i tribunali di fronte a cui sono in corso i processi potranno prenderne atto e dichiarare l’imputato non punibile in virtù delle garanzie riconosciute dall’articolo 68. Se invece non fossero d’accordo con questa conclusione, potrebbero anche sollevare un conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale.