Sgarbi e il quadro sequestrato: “Contro di me miserabile aggressione e uso politico delle indagini preliminari”

Macerata, 22 gennaio 2024 - "Sorprende che il Pd - prosegue Sgarbi -, partito che pure ha subito la gogna mediatica contro molti suoi illustri esponenti destinatari di semplici avvisi di garanzia, e che proprio dai 5 Stelle, che sull'odio costruiscono il loro consenso, per anni ha subito sui social le ben note 'shit storm', si renda oggi complice di questa squallida operazione di delegittimazione". Così Vittorio Sgarbi sulla mozione presentata da Movimento 5 stelle con Pd e Avs, sulla revoca della nomina a sottosegretario alla Cultura dopo l'inchiesta su un quadro rubato.

Il critico d'arte è indagato dalla procura di Macerata (al momento competente per via della residenza dell'indagato a San Severino Marche) per riciclaggio di un bene culturale in concorso con un restauratore al momento ignoto.

Secondo l’accusa, Sgarbi avrebbe sottratto la “Cattura di San Pietro” di Manetti, lo avrebbe fatto restaurare per alterarlo e coprire uno strappo, e poi lo avrebbe rivendicato come sua proprietà ed esposto a Lucca nel 2021. Ma il sottosegretario si era detto fin da subito "assolutamente sereno". "Il sequestro è un atto dovuto - aveva spiegato-. Non ho nulla da temere. "Da Silvestri (capogruppo M5S alla Camera, ndr) e Baldino (vice presidente del gruppo M5S alla Camera, ndr) miserabili aggressioni e un uso politico di indagini preliminari”, ha aggiunto Sgarbi. Intanto questa mattina a Macerata si è svolta un udienza in cui si è preso atto della rinuncia da parte dell'avvocato Giampaolo Cicconi al ricorso, con il quale nei giorni scorsi aveva chiesto il dissequestro della tela. Il quadro quindi resta sotto sequestro, sarà svolta una consulenza per chiarire la vicenda. Punto cruciale della vicenda resta la consulenza tecnica sul quadro, per chiarire se si tratti dello stesso sparito da Torino nel 2013 o meno e se sia stato alterato per renderne più difficile il riconoscimento.