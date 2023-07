Sgarbi ringrazia Costamagna a Civitanova Alta: "La mia carriera politica per lui" Presentazione libro "Scoperte e rivelazioni"

"La mia carriera politica iniziò proprio a Civitanova, grazie ad Ivo Costamagna". Parole del sottosegretario di Stato alla cultura Vittorio Sgarbi che martedì pomeriggio ha intrattenuto il pubblico del teatro Annibal Caro, in occasione della presentazione del suo ultimo libro ‘Scoperte e rivelazioni’. Il noto critico d’arte ferrarese, ospitato in città dall’associazione ‘Controcomunicazione’, ha prima visitato la pinacoteca Moretti, guidato dalla direttrice Enrica Bruni. "Un felice ritorno a Civitanova, capitale nella nuova anima delle Marche", la dedica a penna nel quaderno d’ingresso. E sul palco dell’Annibal Caro, introdotto dal sindaco Fabrizio Ciarapica e dal presidente di Controcomunicazione Gianluca Crocetti, Sgarbi ha tenuto un monologo in cui ha ricordato il debutto in politica, nel 1990, su "richiesta" dell’allora primo cittadino socialista Ivo Costamagna: "Presentai un libro a San Severino e lì Costamagna mi chiese di candidarmi con il Psi. Io dissi di no. Poi, qualche giorno dopo venni a Civitanova e nel cuore della notte girammo la città. Ancora lui, tentatore, mi fece la stessa proposta: io, a quel punto, messo nell’angolo da Costamagna, per gentilezza e affetto, dissi "va bè, accetterò". Quando l’ho detto mi sono sentito come colpito da un flusso maligno". Qualche battuta sulla città di Ancona, un’attenta riflessione sull’importanza di un ‘Rinascimento adriatico’, infine il focus sul suo ultimo lavoro (‘Scoperte e rivelazioni’) che "é un viaggio in Italia, con la sorpresa non di luoghi che sono nelle guide, ma di ciò non si trova lì ma nelle chiese, nelle collezioni private". Francesco Rossetti