Perquisite le case di Sgarbi: sequestrato il quadro di Manetti

Macerata, 12 gennaio 2024 - I carabinieri del Nucleo tutela patrimonio hanno sottoposto a sequestro probatorio, su attività delegata dalla Procura di Macerata, il quadro attribuito a Rutilio Manetti, Seicento senese, "La Cattura di San Pietro" nella disponibilità sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, indagato per riciclaggio di beni culturali.

I militari hanno perquisito tre abitazioni del critico d'arte. Dal canto suo Sgarbi, che continua a respingere le accuse, ha consegnato spontaneamente il dipinto.

Il sequestro è un atto dovuto per compiere tutti gli accertamenti sul quadro.

I due quadri a confronto, con e senza il particolare della candela. Nel tondo, Vittorio Sgarbi

Il giallo sul quadro: di cosa si tratta

Il giallo sulla ‘Cattura di San Pietro’, di Rutilio Manetti, ruota intorno a una candela, presente nella tela che appartiene a Vittorio Sgarbi e assente nel quadro trafugato nel 2013 dal castello di Buriasco, a Pinerolo. Secondo il critico d’arte, il quadro di Pinerolo è un falso. Il sospetto, invece, sollevato da Report e dal Fatto Quotidiano è che la candela sia stata aggiunta dopo il furto e che il quadro sia in realtà lo stesso. Sgarbi ha trovato il suo in una villa del Viterbese, da lui acquistata alcuni anni fa.

L'interrogatorio dei fratelli di Correggio

I fratelli Cristian e Samuele De Pietri, fondatori e contitolari del GLab, prestigioso centro stampa digitale di Correggio, avrebbe fatto in passato una riproduzione del quadro di Sgarbi. Sono stati sentiti tre giorni fa per 12 ore dai carabinieri che indagano sul sottosegretario alla Cultura e, pur non essendo indagati, si sono detti "molto provati". "Ci siamo recati in caserma qui a Correggio e ci siamo messi a disposizione”, afferma Samuele De Pietri, che poi aggiunge: “C’è un’indagine in corso, non posso parlare di cosa ci è stato chiesto”. Poi racconta: "Abbiamo conosciuto Sgarbi tre anni fa, ad una mostra a Ferrara: desiderava conoscere il nostro lavoro. Noi abbiamo un laboratorio grafico che si occupa di stampa anche ad altissimo livello, grazie a tecnologie molto sofisticate di riproduzione. Possiamo creare repliche anche di dipinti a olio su tela, in rilievo. Non è stampa 3D, ma risulta materica come dipinta a mano. Lui ci chiese di riprodurre alcune opere. Per noi era un cliente prestigioso”.