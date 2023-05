Sgombero container, ricorso al Tar

Il Comune di Tolentino ha affidato l’incarico all’avvocato Luigi Pianesi, del foro di Ancona, per la costituzione in giudizio e la difesa dell’ente, in vista dell’udienza del prossimo 7 giugno. L’udienza si sarebbe dovuta svolgere ieri, ma è stata rinviata. Il legale difenderà il Comune per il ricorso al Tar delle Marche (Tribunale amministrativo regionale) da parte di due famiglie che attualmente vivono nei container. Queste hanno impugnato le varie ordinanze all’amministrazione sull’area chiedendo la sospensione di qualsiasi operazione volta alla chiusura o sgombero finché non vengono loro consegnati gli alloggi destinati ai terremotati. L’amministrazione comunale, "per la complessità della questione oggetto di ricorso", ha deciso di affidare l’incarico a un "legale notoriamente esperto in materia", Pianesi appunto. Attualmente nell’area container su tre blocchi ne è rimasto operativo solo uno, il primo, dove si trovano ancora circa quaranta persone.