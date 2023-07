Sgombero dei senzatetto, blitz alla stazione

di Lorena Cellini

Agenti di polizia e di vigili urbani, personale del Cosmari e con loro pure il sindaco Fabrizio Ciarapica e l’assessore al decoro urbano Giuseppe Cognigni, tutti insieme ieri per una operazione di sgombero dei senzatetto dall’area della stazione ferroviaria, invocata dal Comune nel nome della sicurezza pubblica, e che si è conclusa con la rimozione di un po’ di cartoni, di qualche coperta e di alcuni stracci. Quelle persone (quattro o cinque) che in questi giorni hanno trovato riparo nei locali, o nelle vicinanze, dello scalo ferroviario civitanovese alla vista delle forze dell’ordine si sono allontanate per proprio conto, portando via quel che hanno potuto prendere dei loro effetti personali, e così non è stato né fermato né identificato nessuno. L’intervento è stato organizzato a seguito di alcune segnalazioni e proteste arrivate all’amministrazione comunale per la presenza di soggetti che dormivano a terra in stazione, sui marciapiedi, o che da quelle parti si riparavano anche durante il giorno. La situazione igienico sanitaria trovata ieri mattina, dovuta principalmente alla presenza di cartoni e di coperte usati come giacigli notturni dai senzatetto, e alla presenza di un po’ di rifiuti, ha reso necessaria un’operazione di pulizia e di sanificazione di alcuni angoli del piazzale antistante la stazione, anche con l’uso dell’idropulitrice, da parte del personale del Cosmari. Sul posto erano presenti pure Ciarapica e Cognigni. I due amministratori si sono fatti fotografare insieme ad agenti del commissariato di Civitanova e ai dipendenti del Cosmari impegnati nel lavoro di pulizia. "Appena ci è stata segnalata – ha detto il sindaco – da parte di residenti e di turisti, la presenza di persone che dormivano a terra davanti alla stazione ferroviaria abbiamo deciso, insieme alla polizia e ai vigili urbani, di intervenire sia per una questione igienica e di degrado sia per una questione di sicurezza". Gli fa eco l’assessore Cognigni: "Continueremo a tenere sotto controllo la stazione, così come altri punti sensibili della città, con specifici servizi di vigilanza al fine di evitare che simili situazioni si verifichino di nuovo. E’ nostro compito, insieme alle forze dell’ordine, tutelare i cittadini e tutte quelle persone che transitano, di giorno e di notte, alla stazione, un luogo centrale e strategico per Civitanova. Ne va della sicurezza di cittadini e turisti".