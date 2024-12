Sgombero totale dopo l’incendio. Le fiamme partite da una sigaretta

Disposto lo sgombero totale della palazzina al civico 55 di viale Trieste a Corridonia, interessata nel tardo pomeriggio di domenica da un incendio. L’ordinanza, firmata dalla sindaca Giuliana Giampaoli, riguarda tutti e sette i residenti che non potranno fare rientro "fino a quando – recita il provvedimento – non saranno ripristinate le normali condizioni di sicurezza, igiene e salubrità dell’ambiente". Il rogo è partito da un appartamento del piano terra, ma fiamme e fumo hanno danneggiato altre tre abitazioni, e solo il pronto intervento dei vigili del fuoco giunti da Macerata, Tolentino e Civitanova, ha evitato che la situazione degenerasse. Non ci sono stati feriti o intossicati, ma i pompieri hanno tratto in salvo un gattino, riconsegnato al proprietario. Dopo aver spento le fiamme e messo in sicurezza la struttura, le operazioni di smassamento, cioè l’assembramento degli oggetti ancora incandescenti che erano negli appartamenti, sono durate tutta la notte.

Tanta paura per gli abitanti del quartiere che intorno alle 18.15 si sono riversati in strada, dopo aver sentito un forte boato. Le cause dell’incendio sono ancora da definire, ma sembrerebbe dai primi accertamenti che tutto sia partito da un mozzicone di sigaretta rimasto acceso nella camera dell’abitazione al piano terra, dove vivono due fratelli. Uno di loro di loro, in forte stato di agitazione, è stato portato al pronto soccorso di Macerata. La palazzina è stata fatta evacuare, alcune persone per la notte hanno trovato ospitalità dai parenti, ad altre è stata garantita una sistemazione dal Comune.

Diego Pierluigi