Sgravi fiscali e salari, scatta la raccolta firme del Psi

Sanità, lavoro, istruzione, sostenibilità e partecipazione: questi i temi a monte dell’iniziativa messa in atto domenica dal Psi provinciale a Civitanova, ove è stato aperto un tavolo per la raccolta delle firme. Presenti nell’occasione anche il segretario regionale Boris Rapa e il referente territoriale Roberto Vezzoso. Soprattutto i giovani e il futuro al centro delle attenzioni. "Oggi i salari sono sotto la media europea", sono le parole di Vezzoso, "e ciò rende impossibile investire nel futuro e programmare la costruzione di una famiglia. È il tempo di insistere con gli sgravi fiscali alle imprese e in particolare con la detassazione completa per chi è sotto i trenta anni, siano essi lavoratori dipendenti, autonomi, liberi professionisti".

In programma, adesso, una campagna per favorire l’assegnazione di borse di studio per gli studenti meritevoli, garantire una buona assistenza, lanciare un piano per il recupero degli edifici pubblici abbandonati, eccetera, opposizione forte contro la privatizzazione della sanità e l’ambiente.

"Per i socialisti", dice ancora Vezzoso, "l’ambiente è un tema centrale, saranno avviate iniziative per estendere i benefici del Marebonus e del Ferrobonus, favorire una logistica che riduca le emissioni, coinvolgendo ed ascoltando i maggiori player del Paese. Altro impegno del Psi, infine, è il ripristino del voto con le preferenze e superare le soglie di sbarramento che sono un limite alla democrazia e alla libera partecipazione".