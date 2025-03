S’inaugura oggi alle 18 al Museo Ghergo di Montefano la mostra collettiva "Street Photography – Sguardi dall’ultima generazione" che resterà aperta sino al 27 aprile. L’esposizione presenta i lavori di sette giovani autori – Francesco Cimini, Alex Concetti, Riccardo Eugeni, Dania Ferretti, Andrea Galicenco, Luigi Tombesi e Andrea Vallorani – tutti under 25. "La fotografia di strada, uno dei generi più amati dai giovani fotografi – spiega il prof. Vincenzo Izzo, direttore artistico del museo Ghergo e curatore della mostra –, affonda le radici nel reportage classico e deve molto agli autori americani legati alla Beat Generation. La mostra che presentiamo non è solo un’occasione per scoprire giovani autori promettenti, ma anche un invito a vedere il mondo con occhi nuovi, quelli dell’ultima generazione di fotografi". Per partecipare è possibile inviare una richiesta a ph.vincenzoizzo@gmail.com con oggetto "Lettura Portfolio".