Sguardi interessati a Oriente: visita all’Istituto Confucio

Le classi terze del Convitto hanno visitato l’Istituto Confucio, nella sede di Villa Lauri a Macerata, nell’ambito del progetto di educazione civica "Sguardi a Oriente" organizzato dalla scuola in collaborazione con Unimc. Ad accogliere gli alunni e le alunne del Convitto, nell’imminenza del Capodanno cinese che quest’anno si celebrerà sabato, sono stati il direttore dell’Istituto, Giorgio Trentin, docente Unimc di Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale e i suoi collaboratori e studenti, Kong Xiaohan, Ma Ruiya, Shen Xiaoyu, Chang Renyue, Zeng Chenyu, Lorenzo Rocchi, le professoresse Lin Fengxuan, pittrice calligrafa laureata all’Università Normale di Pechino e He Ping, docente madrelingua al liceo Leopardi e Lettrice Unimc, che hanno intessuto, nell’arco delle mattinate dedicate, piccoli gioielli laboratoriali e lezioni d’intercultura intense e ludiche al contempo, basate non solo sui primi rudimenti della lingua mandarina, ma anche su tipicità della tradizione cinese, dalle festività alla cucina, dalla figura di Confucio all’arte della calligrafia. "Un plauso enorme - commenta il dirigente scolastico Roberta Ciampechini - va agli esperti dell’Istituto Confucio che hanno saputo coinvolgere i ragazzi e le ragazze in maniera inclusiva, in un’atmosfera al contempo professionale e sorridente".