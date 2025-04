Shopping con le carte di credito altrui: denunciato

Preleva 220 euro dallo sportello bancomat e fa acquisti in tabaccheria con due carte non sue: denunciato un 42enne.

I carabinieri della stazione di Appignano, al termine delle indagini, hanno denunciato un uomo residente nello stesso Comune, ritenuto responsabile dei reati di ricettazione e indebito utilizzo di carte di pagamento. Le indagini sono partite dopo due denunce presentate nei mesi scorsi da due appignanesi, che avevano segnalato l’uso illecito delle loro carte di pagamento. Dagli accertamenti svolti dai carabinieri, è emerso che l’uomo, entrato in possesso della carta della prima vittima, aveva effettuato un prelievo in contanti dell’importo di 220 euro da uno sportello bancomat della zona. Subito dopo, aveva tentato un ulteriore prelievo dallo sportello Atm dell’ufficio postale, che però non era andato a buon fine.

Il 42enne, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, si era appropriato anche della carta di credito di una seconda persona, che ne aveva precedentemente segnalato lo smarrimento, utilizzandola per effettuare acquisti di merci in una tabaccheria locale, eludendo così i sistemi di sicurezza a tutela dei pagamenti elettronici.

Le indagini, supportate dalla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza e dall’analisi dei movimenti delle carte, hanno permesso di identificare il soggetto, che è stato denunciato.

Chiara Marinelli