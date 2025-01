"Shopping natalizio non eccezionale"

Andy Bucalà, titolare di un negozio di abbigliamento per uomo e donna, Andy Planet in corso Matteotti, si dice fiducioso per i prossimi giorni: "Speriamo bene per questi saldi, dove sconteremo la merce tra il 30% e il 60%. Abbiamo prevalentemente giubbotti, ma vendiamo anche vestiti tecnici per il karate. Lo shopping natalizio – racconta il negoziante maceratese – non è stato eccezionale, e il trend delle vendite in generale è in calo, ma speriamo in una ripresa con questi sconti così forti. Abbiamo cappotti e vestiti felpati al -60 per cento, maglioncini a -50 per cento, con anche scarpe, t-shirt e guanti a prezzi fortemente ribassati".