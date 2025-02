Shopping senza passare dalla cassa. Un 62enne fa razzìa di alcolici, bloccato dai commessi e arrestato

Ruba alcolici al supermercato e li nasconde nello zaino. Ma viene bloccato da alcuni dipendenti fino all’arrivo dei carabinieri. È successo venerdì sera fuori dall’Oasi, in via Mattei a Macerata. L’uomo, un sessantaduenne italiano che risiede nell’entroterra, già noto alle forze dell’ordine, si trova ora agli arresti domiciliari.

Secondo le ricostruzioni, questi, dopo essersi impossessato di diverse bottiglie di alcolici e averle nascoste all’interno del suo zaino, si è diretto repentinamente verso l’uscita pensando di farla franca. Ma è stato sorpreso dai dipendenti del centro commerciale che lo hanno fermato e trattenuto fino al tempestivo intervento della pattuglia della stazione locale. I militari erano in zona per un servizio straordinario del controllo del territorio. Il sessantaduenne, dopo essere stato identificato, è stato trovato in possesso delle bottiglie di alcolici poco prima arraffate dagli scaffali ed è stato quindi arrestato per furto aggravato. L’autorità giudiziaria ha disposto il giudizio direttissimo, che si è svolto ieri mattina. L’uomo, difeso dall’avvocato Alberto Piloni, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice Francesca Preziosi ha convalidato l’arresto.

Su richiesta della difesa che ha chiesto un termine, il processo è stato rinviato al 14 marzo. Per il sessantaduenne sono scattati i domiciliari, nella sua abitazione in un piccolo comune della provincia. L’altra sera la scena dell’arresto in flagranza per furto ha catturato ovviamente l’attenzione di clienti, passanti e curiosi.