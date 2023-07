Shopping sotto le Stelle e tanta musica dal vivo

Nuovo appuntamento, questa sera, con lo Shopping sotto le Stelle dalle 21 fino a tarda notte nel centro storico di Tolentino, con negozi aperti e tanta musica dal vivo. In piazza Martiri di Montalto evento dedicato a Monica Muscolini con l’esibizione dei Demonik & I Suoi con Gigi&Frank e i Decanter. In piazza della Libertà Pillole con Verosimile, Roxy, Falsi e Great Loco dj set. Sul palco si alterneranno due giovani artiste. Roxana Cannio, in arte "Roxy", classe ‘98, vive a Milano ma ha origini ungheresi; la musica e il canto sono da sempre presenti nella sua vita e qualche anno fa ha iniziato a scrivere canzoni accompagnata dal suo ukulele. Verosimile è Veronica Postacchini, classe 2000, di Sant’Elpidio a Mare, vive le emozioni in maniera totalizzante e con la stessa intensità le trasmette a chi la ascolta. In piazza Mauruzi animazione live e diretta radiofonica con Multiradio e Luca Eboli.