Show con la Mille Miglia Tappe a Macerata e Recanati

di Elena Silvetti

Macerata protagonista alla Mille Miglia 2023. La storica gara si svolgerà in cinque giornate che, dal 13 al 17 giugno, impegneranno le 405 auto ammesse al via da Brescia. Nel corso della seconda giornata la gara giungerà a Roma per l’immancabile giro di boa, per poi tornare ad affacciarsi sull’Adriatico attraversando le Marche partendo da Pesaro, passando per Senigallia. Dopodiché, sempre nella giornata del 14 giugno, la Mille Miglia farà il suo ingresso a Macerata. L’arrivo del Ferrari Tribute, composto da 120 auto moderne, e delle auto della Mille Miglia Green è indicativamente previsto per le 11.40, mentre le auto storiche arriveranno alle 12.45. "Grazie all’impegno del Comune, della Provincia, al sostegno della Regione e alla collaborazione con l’Automobile Club Macerata, l’evento tornerà per la quinta volta nell’ultimo decennio – ha dichiarato il sindaco e presidente della Provincia Sandro Parcaroli –. Ai Giardini Diaz è prevista la sosta per il pranzo in cui gli equipaggi potranno assaggiare vincisgrassi e coniglio in porchetta grazie al coinvolgimento della Federazione Cuochi. In quel momento sarà possibile ammirare le vetture e conoscere i protagonisti provenienti da tutto il mondo".

È poi intervenuta la vicesindaca Francesca D’Alessandro, secondo cui "Macerata è felice di ospitare un evento di cui è storicamente protagonista, in particolare dopo la pandemia. Questa manifestazione è un’occasione importante per il rilancio turistico e la promozione delle nostre eccellenze gastronomiche". "La Mille Miglia attraverserà anche la città di Recanati, in particolare nella suggestiva Piazzuola Sabato del Villaggio, proprio di fronte Casa Leopardi", ha aggiunto il Sindaco della città Andrea Bravi. Il presidente dell’Automobile Club di Macerata, Enrico Ruffini, ha illustrato il percorso che le auto faranno nella città: "Le macchine entreranno dalla SP77, da lì svolteranno in via Ghino Valenti e continueranno per piazza della Vittoria e via Garibaldi. Successivamente svolteranno in via Tommaso Lauri e proseguiranno su via Crescimbeni attraversando piazza Vittorio Veneto, corso della Repubblica e infine piazza della Libertà. In seguito sosteranno ai Giardini Diaz per poi uscire dalla città prendendo via Morbiducci, via Roma e via Mattei". Ruffini ha poi concluso: "Solo la Mille Miglia permette di vedere un museo viaggiare". "Enzo Ferrari – ha aggiunto Giuseppe Cherubini, vicepresidente del comitato operativo Mille Miglia – parlava di questa gara come "La corsa più bella del mondo", io aggiungo nel paese più bello del mondo. Vogliamo essere una vetrina per la realtà italiana e per le sue eccellenze, infatti quest’anno la corsa sarà dedicata all’Aereonautica Militare". Presenti alla presentazione anche Marcello Ferrari, responsabile del percorso e l’assessore al turismo e agli eventi Riccardo Sacchi.