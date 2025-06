Show, concerti e laboratori. Conto alla rovescia per l’Infiorata

Tappeti fioriti e tanti appuntamenti per l’Infiorata Corpus Domini di Castelraimondo, alla 33esima edizione. Si parte giovedì 19 giugno, in piazza Dante, alle 20.30 per il tradizionale taglio dei fiori, un momento simbolico che apre le celebrazioni. A seguire, il II Festival dei Giovani, a cura del Gruppo folkloristico, con esibizioni di musica e danza.

Venerdì 20, in corso Italia, alle 21, inizierà la realizzazione dei tappeti fioriti, momento centrale dell’Infiorata che coinvolge artisti e volontari. In seguito, in piazza della Repubblica alle 21.15, "Concerto per l’Infiorata" a cura del corpo bandistico Ugo Bottacchiari di Castelraimondo, con la partecipazione del direttore ospite Thierry Deleruelle.

Sabato 21 i quadri floreali saranno già visibili lungo corso Italia e resteranno in esposizione per tutta la giornata di domenica. In serata, in piazza della Repubblica alle 21, andrà in scena "Lucio Battisti Emozioni…!" con Cesare Bocci, mentre alle 22 in piazza Dante c’è il tributo agli 883 con lo spettacolo "883 Volte Max".

Il programma si chiuderà domenica 22 giugno. In piazza della Repubblica, dalle 10 alle 13, si terrà il Laboratorio Infiorata, un’attività aperta a tutti per provare a realizzare un quadro floreale, a cura degli Scout 1 di Camerino. Alle 21 Premio Ravera al campo sportivo comunale.

Ad anticipare l’Infiorata, il concerto dei Tiromancino al Lanciano Forum mercoledì (11 giugno) alle 21, il "Summer Party" a ingresso libero in piazza Dante venerdì (13 giugno) dalle 20: esibizione live della tribute band dei Pinguini Tattici Nucleari "Antartide", poi dj set con ZChalet on Tour, voice Giusi Minnozzi di Multiradio oltre a food, grill e drink. Il concerto de Il Giardino dei Semplici è in programma sabato (14 giugno) in piazza della Repubblica alle 21.30 con ingresso gratuito.