Show, concerti e laboratori. Il ritorno di Clown&Clown

Il fondatore della clownterapia Michael Christensen, l’attivista per i diritti umani Nicolò Govoni, la modella Natasha Stefanenko e Mattia Villardita, lo Spiderman che visita i bambini negli ospedali sono solo alcuni degli ospiti che animeranno la nuova edizione di "Clown&Clown", il festival internazionale di clownerie e clownterapia ideato dalla Mabò Band, che da 19 anni trasforma Monte San Giusto nella "Città del sorriso". L’appuntamento sarà dal 24 settembre al primo ottobre con spettacoli, concerti, workshop, conferenze, eventi per le scuole e tante altre proposte incentrate sul valore universale, comunicativo e terapeutico della risata. Il tema di quest’anno sarà la leggerezza, con due iniziative speciali che si terranno il 30 settembre e il primo ottobre. Il primo, "A scuola di felicità: togliere peso all’errore", si terrà al Galizio Torresi Circus e verrà condotto da Enrico Galiano con la partecipazione di Nicolò Govoni e di due studenti della "Still I Rise international school" di Nairobi. Il secondo si intitola "Praticare leggerezza" e verrà condotto da Michael Christensen. Tra gli artisti in scena, invece, la compagnia Baccalà con lo spettacolo "Pss Pss", vincitore di 15 premi internazionali ed eseguito più di mille volte in oltre 53 paesi, e l’argentino Loco Brusca, artista attivo da oltre 30 anni con prestigiose collaborazioni. Tra gli ospiti Natasha Stefanenko, il poeta e scrittore Giò Evan, la vincitrice di "The Voice Kids" Melissa Agliottone e il Cav, Mattia Villardita, lo Spiderman che visita i bambini negli ospedali al quale verrà assegnato il premio "Clown nel cuore 2023". Durante il festival, sarà bello anche solo passeggiare per i vicoli della Città del Sorriso. In occasione del "Clown&Clown", infatti, ogni anno Monte San Giusto si veste a festa con una eccezionale opera di arredo urbano realizzata grazie alla collaborazione dei cittadini sangiustesi e dei volontari, che fanno della loro partecipazione la vera forza del festival. Centinaia di addobbi, piccoli ed enormi, compaiono su case, strade, edifici pubblici, negozi e danno vita alla "Città del sorriso", in cui spiccano l’enorme naso rosso montato sul campanile della chiesa principale del paese e il portale firmato da Stefano Calisti all’ingresso del borgo antico.