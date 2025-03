Show cooking,. Cimadamore torna ai fornelli

Uno show cocking al Gambero di Porto Sant’Elpidio l’occasione per lo chef civitanovese Giorgio Cimadamore di tornare mostrare il suo talento. Cimadamore è la quarta generazione di una famiglia che fa ristorazione da duecento anni. "Il padre di mia nonna – racconta – gestiva in piazza la Trattoria del Commercio. Io in cucina sono entrato a 14 anni, nello chalet Cima. Mia madre mi ha insegnato tutto". Cimadamore è stato lontano dai fornelli per un grave incidente in moto. Ora, dopo una dura riabilitazione, la voglia di tornare a cucinare. A Porto S. Elpidio ha proposto il baccalà secondo una ricetta del bisnonno.