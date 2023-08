Show dal vivo degli Youtuber "Dinsieme" a Civitanova

I "Dinsieme", gli youtuber più celebri tra i bambini, saranno ospiti sabato al Cuore Adriatico. L’appuntamento offre un’opportunità unica per i fan di incontrare personalmente i loro idoli e trascorrere un pomeriggio emozionante immersi nella "cultura digitale". Durante la loro presenza al centro commerciale i "Dinsieme" interagiranno con il pubblico, firmeranno autografi e si prenderanno il tempo di scattare foto. Con i loro video freschi e le loro challenge divertenti sono riusciti a guadagnarsi tantissimi follower in poco tempo creando la grande famiglia dei "Dinsiemini", cioè i fan della coppia. "Si tratta di un evento divertente soprattutto per i più piccoli – ha spiegato Simone Tommolini, general manager della Okay Group, agenzia che segue la coppia – e siamo felici di offrire ai visitatori l’opportunità di incontrare i talentuosi youtuber con un live show d’eccezione".