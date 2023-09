Show di danza: Alloggiando Art Fest nel vivo

Montecosaro si anima con la danza di ‘Alloggiando Art Fest’. Fino a stasera, sarà attivo il laboratorio di composizione coreografica a cura della Compagnia Hunt, mentre da domani a domenica Marco Pergallini e Maria Stella Pitarresi saranno i docenti del workshop Potenziale d’azioneAtlethic Movement. Oggi, il primo spettacolo, al Teatro delle Logge, alle 21.15. Protagonisti Camilla Perugini e Antonio Taurino con ‘Benvenut’, una coproduzione Compagnia Atcama e Gruppo E-Motion. Alle 18.30 di domenica (Teatro delle Logge), ecco ‘Sinopia’ di Maria Stella Pitarresi e Marco Pergallini e la restituzione di Giulia Spattini (Balletto Civile) con "Elizabeth- Sorry for what?". Sabato 16, piazza Trieste (alle 18) ospiterà la ‘Silent Dance’, organizzata da Maria Rita Salvi, DJ Freddy Drabble, in collaborazione con Ritratti d’Artista: i partecipanti sono dotati di cuffie wireless per ascoltare musica e ballare senza produrre rumore esternamente. Sempre sabato 16 alle 21.15 (Teatro delle Logge) sarà la volta di Hunt con Whisper, nel duo formato da Elisa Ricagni e Leonardo Carletti. Domenica 17 alle 18.30 al Teatro delle Logge i lavori di EM+ Emanuele Rosa e Maria Focaraccio - (C&C Company) con ‘Amen’ e il duo Nicholas Baffoni e Camilla Perugini a presentare il loro nuovo studio ‘Algos400’. Info: 339.7567768 o 339.5008195.