Show firmato Ozpetek,: "Gente di teatro" al foyer del Lauro Rossi

Il foyer del teatro Lauro Rossi ospita oggi alle 18 "Gente di teatro", appuntamento del pubblico con le compagnie della stagione di prosa del Lauro Rossi. All’incontro, organizzato dal Comune in collaborazione con l’Amat – in occasione della messa in scena di Magnifica Presenza di Ferzan Ozpetek – i protagonisti saranno gli attori (Serra Ylmaz, Tosca D’Aquino ed Erik Tonelli) che saliranno sul palco per il nuovo adattamento scenico di uno dei maggiori successi cinematografici del regista turco. L’ingresso è libero.