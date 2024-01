Show per i bambini tra caramelle e illusionismo

Oggi pomeriggio ultimo appuntamento in città con il cartellone delle iniziative di Natale, ideato dal Comune di Porto Recanati. Infatti, proprio per questo giorno dell’Epifania, è previsto uno spettacolo a tema nel centro cittadino, dal titolo "Ti Porto... La Befana". Il ritrovo per grandi e bambini sarà alle 17.30 davanti al Castello Svevo. Lì, comincerà lo show pensato soprattutto per i più piccoli, che vedrà una Befana sputa fuoco e anche dei trampolieri in costume che regaleranno caramelle e dolcetti a tutti i presenti. Inoltre, ci sarà il magico spettacolo delle bolle che incanterà i bimbi con l’illusionista Ivan Mistereko. Mentre domani alle 16, si svolgerà nella chiesa di San Giovanni Battista il "Concerto di Natale", organizzato dalla Diocesi di Macerata, dall’Unità pastorale di Porto Recanati e dalla sottosezione di Recanati dell’Unitalsi.