Show tra musica, danze e colori: "Dream" in scena al teatro Vaccaj

Mai sottovalutare il potere dei sogni. Sabato, alle 21.15 al Vaccaj di Tolentino, va in scena "Dream" dell’associazione culturale Libera...mente per la regia di Genny Ceresani, nell’ambito della rassegna "Teatro per passione". "Desiderio, possesso, paura, ambizione, gelosia, cambiamento. I dolci sogni sono fatti di questo". Quanto possiamo ascoltarli e quanto dobbiamo fuggirli? Lo spettacolo è un adattamento dell’intramontabile "Sogno di una notte di mezza estate" di William Shakespeare.

"Gli innamorati si perderanno nelle macchie delle nostre campagne, i comici si danno appuntamento alla Bura e le fate e gli spiriti del bosco altro non sono che mazzamurelli. Tutto in una cornice un po’ rock e un po’ pop anni ’90 – spiegano gli organizzatori –. Uno spettacolo con 23 interpreti in scena, musica, danze, colori".

"Il teatro è relazione – dice l’assistente alla regia Barbara Salcocci, che in questa edizione vestirà anche i panni di Demetrio –, lavoro su stessi e ascolto. È empatia e accoglienza dell’altro. Gli allievi attori del Laboratorio Artistico Bura incarnano questi valori. È un gruppo magico".

Sulla scena Inna Apekina, Massimo Attili, Adele Bacaloni, Nazareno Bacaloni, Raffaella Baratta, Liliana Bartolozzi, Silvana Bracaccini, Roberta Brandi, Silvia Chiarini, Catia Coppari, Fiorenzo Corvini, Rosario Culmone, Patrizia Intili, Eleonora Lorenzetti, Franco Maiolati, Emanuela Merelli, Barbara Migliorelli, Mauro Mogliani, Massimo Raiconi, Maria Giorgia Raponi, Barbara Salcocci, Vania Sciamanna, Cheti Simonetti, Elvira Zaredinova.

Lo spettacolo, che aveva debuttato lo scorso giugno al cineteatro Don Bosco, si presenta in un’edizione aggiornata con nuovi interpreti e una ravvivata energia. Tra questi Raffaella Baratta, che porterà in scena un personaggio nuovo. Gli elementi di costume sono firmati Catia Coppari, i trucchi di Fabio Bacaloni, luci e audio di Giorgio Roselli che insieme a Fiorenzo Corvini sono storici fondatori della Compagnia. Ad immortalare le foto dello spettacolo, Daniele Ballini.

Gli ultimissimi biglietti sono disponibili al botteghino per il loggione, tre ore prima dell’inizio.