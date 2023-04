"Sì a un secondo mandato per la Tartabini"

di Giorgio Giannaccini

Si profila ora uno scontro serrato a due per le elezioni amministrative che ci saranno nel 2024, a Potenza Picena. Infatti, dopo che nei giorni scorsi il centrosinistra ha fatto il nome dell’ex deputato Mario Morgoni come papabile candidato sindaco (in quota Pd), adesso Fratelli d’Italia è decisa a ricandidare l’attuale primo cittadino Noemi Tartabini, per un mandato bis. E non solo, perché pare che anche lo zoccolo duro della maggioranza sia intenzionata a riproporsi per elezioni del prossimo anno. A darne notizia è Celestino Faraci, coordinatore del circolo locale di Fratelli d’Italia, e cioè del partito con cui è tesserata proprio il sindaco Tartabini. "A lei abbiamo chiesto la disponibilità per un secondo mandato e ha risposto di sì, anche se attendiamo la sua conferma definitiva – afferma Faraci –. A mio giudizio, la Tartabini e il resto dei tesserati di Fd’I che siedono in maggioranza (il presidente del Consiglio comunale Mirco Braconi, gli assessori Paolo Scocco e Tommaso Ruffini, il consigliere Massimo Caprani e il vicesindaco Giulio Casciotti) stanno facendo bene nel proprio operato. A supporto di questa mia valutazione ci sono i tanti progetti avviati dall’amministrazione comunale, e cioè quelli che vanno dalla riqualificazione di piazza Matteotti al restyling della Torre Civica, a Potenza Picena, più altri che riguardano Porto Potenza; tutti partiranno entro l’anno. E ancora, sono previsti la realizzazione di un casello autostradale nel nostro Comune e i nuovi spogliatoi nel campo di hockey a San Girio". Oltre a ciò, Faraci sottolinea che sta già lavorando alle liste da presentare alle elezioni del 2024. Tra l’altro, a sua detta, il circolo potentino di Fratelli d’Italia ha registrato negli ultimi tempi un boom di iscrizioni. "Nel silenzio ci stiamo adoperando per comporre le liste della prossima tornata elettorale – riprende Faraci –. E anzi, l’unico problema sarà forse di averne troppe, perché tanta gente anche fuori dal partito ci ha dato la propria adesione. Se contiamo che ogni lista può contenere 16 nomi, solo venerdì scorso ne avevo pronte quattro. Non nego che la cosa mi ha lasciato esterrefatto, in quanto non credevo che ci fosse così tanto consenso della popolazione. Comunque, quasi tutta la maggioranza è disposta a candidarsi nuovamente, a parte qualche membro civico donna, per via di impegni familiari e non per ragioni di natura politica".