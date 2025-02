"Sì a una sede universitaria. Ma pensiamo alla letteratura"

Prende a prestito un versetto di Matteo (separare il grano dalla pula) Andrea Marinelli, capogruppo Pd a Recanati, sulla sede universitaria in città rinnovando al sindaco l’invito a lavorare insieme. La pula sarebbe l’incauto invito del sindaco Pepa ad aprire le porte alla Link University, il grano è mettere a disposizione la sede del plesso Gigli a Sant’Agostino. L’immobile, un tempo convento, poi sede del museo dell’emigrazione e oggi scuola elementare, con la realizzazione della nuova scuola rimarrà libero.

"Mi è capitato già – spiega Marinelli – di sottolineare come il nostro territorio sia altamente ricettivo per una facoltà umanistica o un suo distaccamento. Ben diverso il discorso per altri indirizzi che faticherebbero a radicarsi. Non si potrebbe immaginare una valorizzazione migliore di una sede universitaria con uno sguardo particolare alla specializzazione in critica letteraria: a Macerata esiste una cattedra leopardiana".

Un sogno che per essere realizzato ha bisogno della collaborazione di tutti, "maggioranza e opposizione. Niente più sbandate, obiettivi strampalati, sparati a salve e con nessuna possibilità di concretizzarsi. Lavoriamoci insieme mettendo all’opera le commissioni consiliari e coinvolgendo le realtà culturali, che guarderebbero al progetto con interesse fornendo una spinta fondamentale".

Antonio Tubaldi