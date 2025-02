Si accascia, sbatte a terra e muore. Addio all’ex carabiniere Gentile

Si accascia a terra e sbatte contro la sua auto parcheggiata. È morto così Michele Gentile (nella foto), 88 anni, appuntato scelto e cavaliere della repubblica in pensione. La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata di ieri, poco prima di mezzogiorno, in via Domenico Ricci, in pieno centro. Secondo quanto è stato ricostruito, Gentile si era recato, al volante della sua auto, alla sede dell’associazione nazionale carabinieri in congedo, come faceva spesso. L’ex carabiniere aveva fermato l’auto ed era sceso per lasciare una cosa.

Poco dopo è uscito dalla sede e si è accasciato a terra, battendo contro la sua auto parcheggiata. Subito sono scattati i soccorsi e sul posto sono arrivati immediatamente i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118. Ma per il carabiniere in pensione non c’è stato nulla da fare, purtroppo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i carabinieri, che piangono la scomparsa del loro collega. Era appuntato dell’arma. Originario della Puglia, viveva da tempo a Macerata, insieme alla moglie. La coppia non aveva figli. Nella giornata di oggi sarà eseguita l’ispezione cadaverica sulla salma di Gentile per chiarire le cause del decesso, poi verranno fissati i funerali per dare l’ultimo saluto al carabiniere.

"Era un punto di riferimento per l’associazione nazionale carabinieri, una persona bellissima che ho conosciuto non appena sono arrivato a Macerata negli anni ottanta – lo ha ricordato con queste parole Mauro Boriani, presidente Anc di Macerata – Era consigliere dell’associazione, sempre presente ad ogni evento e veniva in sede quasi tutti i giorni".