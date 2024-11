Si accende il Natale. Protagonisti sono gli elfi

Non mancheranno nemmeno quest’anno le luminarie natalizie a Potenza Picena, ma stavolta l’accensione sarà divisa in tre date: il primo dicembre ci sarà quella dell’albero di Natale in piazza Stazione, mentre il 7 dicembre saranno accese le luci di piazza Matteotti e infine l’8 dicembre sarà illuminata la frazione di Montecanepino.

Sono le prime anticipazioni sul cartellone delle festività natalizie che sta definendo l’assessore al turismo e alla cultura, Michele Galluzzo. "È stato fatto un investimento importante per illuminare al meglio la nostra città, ricreando la tipica atmosfera natalizia tra luci e colori – racconta Galluzzo –. Oltre alle zone centrali, che saranno scenario di alcune istallazioni, verranno illuminate anche le principali arterie principali, tra cui la statale a Porto Potenza e viale Trieste a Potenza Picena. Entreremo gradualmente nell’atmosfera natalizia con la prima accensione, domenica primo dicembre, in piazza della Stazione a Porto Potenza dove sarà collocato il tradizionale albero di Natale. Sabato 7 dicembre sarà invece la volta di Potenza Picena con le luci che partiranno da piazza Matteotti. A chiudere domenica 8 dicembre: si illuminerà la frazione di Montecanepino, con allestimento a cura del circolo Acli".

Allo stesso tempo si stanno preparando diverse manifestazioni per grandi e bambini. "L’amministrazione comunale ha lavorato con impegno per la realizzazione di un calendario di iniziative che, oltre a intrattenere i residenti, possa essere attrattivo per visitatori e turisti – aggiunge l’assessore Galluzzo –. Il risultato è frutto di una consolidata collaborazione con le tante realtà e associazioni del territorio, in particolare con le due Pro loco e le associazioni dei commercianti. Sarà un programma ricco e variegato, con iniziative per i più piccoli, appuntamenti musicali ed eventi tra novità e tradizione".

E tra l’altro pure la cittadinanza sarà coinvolta nella realizzazione degli addobbi natalizi. "L’obiettivo è di ricreare un vero e proprio villaggio degli elfi di Babbo Natale – sottolinea l’assessore Galluzzo –. Per questo abbiamo chiesto di fare, in particolare all’esterno delle abitazioni e nei quartieri, degli allestimenti a tema. Gli elfi saranno una costante in alcuni degli eventi previsti fino al 6 gennaio. L’idea è quella di sentirci tutti un po’ elfi, collaborando operosamente, con spirito di comunità, alla realizzazione del miglior Natale possibile".

Giorgio Giannaccini