Si accende la festa nei locali. Colori e sapori dall’Europa, gli aperitivi fanno ancora centro

Ultimo giorno di Aperitivi europei oggi a Macerata. La festa è iniziata giovedì con un meteo incert, ma dopo una partenza lenta il centro storico si è riempito di migliaia di persone. I locali in città che hanno aderito, 68, hanno proposto piatti e bevande tipiche di vari paesi. I più gettonati sono Irlanda, Spagna e Germania. McFast, in corso Matteotti, ha optato per l’aperitivo belga, proponendo polpette alla liegese e petto di pollo marinato. Digusto, che ha proposto nella doppia location di palazzo Floriani e di piazza Battisti, ha scelto Irlanda e Belgio. Il titolare Marco Guzzini racconta che "siamo molto contenti, abbiamo presentato cibi irlandesi e tedeschi. Siamo entusiasti anche per il premio che ci è stato assegnato qualche giorno fa dalla giuria di qualità, che ha gradito la nostra proposta".

All’aperitivo tedesco, il locale ha preparato un menù bavarese, con currywurst sauerkraut, bretzel e landbrot, una salsiccia con salsa al curry, crauti e pane nero. Le Delizie in via Gramsci hanno preparato piatti portoghesi, con polpette di baccalà, cubetti di maiale con salsa aromatizzata, riso al forno con papera e, da bere, vinho do porto. Il caffè Corso ha cucinato cibo francese: baguette con prosciutto crudo e "boisson" come pastisse dei Marseille e birra fisher. Da Samo, in piazza Vittorio Veneto, si è parlato spagnolo con tapas, tortilla, polipo, patate e sangria. Al Ca’baret, l’aperitivo è stato maltese: involtini di manzo al pomodoro, ftira, ossia una ciambella di pane con tonno, pomodoro, olive e capperi insieme a cestini di pasta sfoglia e cannoli ripieni di ricotta. In generale, la serata d’apertura è andata crescendo fino a tarda notte. Quando i locali hanno spento la musica in tantissimi erano ancora in strada. "Con il favore del meteo – ha sottolineato ancora Guzzini – gli aperitivi europei sono sempre un successo".