Si accende l’albero e si aprono i giardini per i più piccoli

Dopo l’inaugurazione dei presepi artistici del maestro Andrea Pistolesi ecco, alle 18 in piazza Aldo Moro, l’accensione delle luminarie e dell’albero. E poi domenica, dalle 10 alle 20 al parco Montana di Villa San Filippo, si apriranno "I giardini di Babbo Natale", dove i più piccoli potranno giocare, fare un giro sui pony e divertirsi con gli spettacoli di magia, mentre i genitori saranno impegnati a girare tra le bancarelle del mercatino. Alle 16.30 nella chiesa di Santa Maria della Purità, invece, si terrà la conferenza del professor Stefano Papetti "San Francesco e il presepe di Greccio: un modello per l’iconografia marchigiana". Sabato prossimo, alle 21.15 sempre nella chiesa di Santa Maria della Purità, si terrà il concerto del coro "Lumos vocal ensemble", diretto da Lorenzo Chiacchiera, iniziativa benefica per la raccolta fondi a sostegno della comunità di San Patrignano, organizzata dal comitato "Amici di Guido". Domenica 17, alle 16.30 al museo di Palazzo Bonafede, si terrà la conferenza del professor Mario Lattanzi "San Francesco d’Assisi, il Cantico delle creature. Spessore poetico e prospettive linguistiche"; seguirà alle 21.15 al cineteatro Durastante, la 14esima edizione dello spettacolo "Notte di note". Gli appuntamenti proseguono il 22 dicembre, alle 21.30 al cineteatro Durastante, con il concerto di Natale, diretto dal maestro Roberto Stizza, della banda Bartolini e della corale Santa Cecilia. Martedì 26 dicembre, alle 21.15 nella chiesa di Santa Maria della Purità, si terrà il "Concerto Gospel & Carols" con il coro Equi-voci di Urbisaglia, diretto da Cristina Picozzi. Le festività si chiuderanno sabato 6 gennaio, alle 17 nella chiesa di Santa Maria della Purità, con il concerto lirico con arie sacre e natalizie.