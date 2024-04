Si aggrava la carenza di medici. Più di novanta caselle da riempire

I dati sono riferiti a inizio marzo e sono frutto della rilevazione annuale volta ad accertare le carenze che si presenteranno nel corso dell’anno, e disegnano un quadro molto preoccupante. Nel territorio dell’Ast di Macerata, infatti, mancano all’appello 42 medici di famiglia, e sono scoperti 32 incarichi per la guardia medica, e 18 per il servizio di emergenza-urgenza, vale a dire il 118, complessivamente 92 persone, una ventina in più rispetto alla rilevazione dello scorso anno. Nonostante gli sforzi, dunque, la situazione è peggiorata. Questo non vuol dire, per fortuna, che tutti questi posti sono al momento vuoti, poiché, si cerca di tamponare con incarichi a tempo determinato, assegnati per lo più a specializzandi. Ma il problema è drammaticamente serio, specie nelle aree dell’entroterra, le cui popolazioni rischiano di restare senza medico di base o di doversi spostare in un comune diverso da quello di residenza per poter fare una visita. "Nel triennio 2023-2025 si scarica la cosiddetta gobba pensionistica, nel senso che si dovrebbe toccare l’apice delle uscite", aveva avvertito qualche tempo fa il presidente dell’Ordine dei medici, Romano Mari. E le entrate sono ancora largamente insufficienti, anche perché sono pochi i neolaureati che scelgono si specializzarsi nella medicina di base. Questo il quadro della situazione.

Medici di medicina generale. Distretto di Macerata: un posto ad Appignano, Belforte, Camporotondo di Fiastrone, Corridonia, Loro Piceno, Mogliano, Petriolo, Pollenza, Ripe San Ginesio, Sant’Angelo in Pontano, Serrapetrona, Urbisaglia, Tolentino, quattro a Treia, un posto con doppio ambulatorio nei comuni di Monte San Martino e Penna San Giovanni. Distretto di Civitanova: tre posti a Civitanova, due a Montecosaro, uno a Morrovalle, Monte San Giusto, Recanati, Potenza Picena, Montelupone, Porto Recanati, Montefano. Distretto di Camerino: due posti a Castelraimono, uno a Matelica, Pieve Torina, Pioraco, tre a San Severino, un posto con doppio ambulatorio a Fiuminata e Gagliole, un posto con doppio ambulatorio a Valfornace e di Fiastra.

Guardia medica. Distretto di Macerata: due incarichi da 24 ore settimanali nelle sedi di guardia di Macerata, Caldarola, Tolentino, Passo Sant’Angelo, Corridonia, Treia, un incarico da 24 ore settimanali nelle sedi di Penna San Giovanni e Sarnano. Distretto di Civitanova: tre incarichi da 24 ore settimanali nella sede di guardia di Recanati, quattro incarichi da 24 ore settimanali nella sede di Porto Recanati – Potenza Picena, tre incarichi da 24 ore settimanali nella sede di Morrovalle (Trodica), cinque incarichi da 24 ore settimanali nella sede di Civitanova. Distretto di Camerino: un incarico da 24 ore settimanali nelle sedi di guardia di Visso, Matelica e San Severino.

Emergenza sanitaria territoriale (118): 10 incarichi settimanali di 38 ore nelle Potes del distretto di Macerata, 7 incarichi settimanali di 38 ore nelle Potes del distretto di Camerino, un incarico settimanale di 38 nelle Potes del distretto di Civitanova. Nessun posto vuoto rilevato per pediatra di libera scelta.