Sì ai lavori a Porta Sette Cannelle. Approvato il progetto di restauro

Semaforo verde della giunta di San Severino al progetto esecutivo per il restauro e recupero conservativo di Porta Sette Cannelle e delle antiche mura della città, gravemente danneggiate dal sisma. L’opera, primo stralcio di un più ampio programma di interventi, ha un costo complessivo di oltre 2 milioni e 300mila euro. L’intervento è finanziato nell’ambito del Programma di rigenerazione urbana per la ricostruzione post-sisma e, in particolare, attraverso l’ordinanza del commissario del 29 marzo 2023.

Il progetto, redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti Ora Ingegneria e Architettura di Tolentino, si inquadra nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza con l’obiettivo di contribuire alla ricostruzione del patrimonio pubblico, alla rivitalizzazione sociale ed economica dei territori e a migliorare la qualità della vita dei cittadini. L’approvazione del progetto esecutivo da parte della giunta segna un passo cruciale per la riqualificazione di un simbolo storico e culturale della città.

La trecentesca Porta delle Sette Cannelle, che prende il nome dalla fonte, è una struttura a pianta quadrata che sporge all’esterno della cinta muraria e presenta un’unica apertura con arco a tutto sesto. Rappresentava il punto di passaggio più comodo per i mezzi, prevalentemente carri, per arrivare al Castello. Dalla pianta della città realizzata da Cipriano Divini si deduce che in origine l’altezza della porta era quasi il doppio di quella attuale e che al di sopra dell’apertura erano presenti due livelli, collegati da una scala. L’aspetto medievale della porta era infine enfatizzato dalla presenza di feritoie e di un parapetto merlato.