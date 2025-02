Sì ai lavori per il campo, approvato il progetto da 450mila euro

Semaforo verde della giunta Fabbroni al progetto di fattibilità tecnico-economica per il campo sportivo di Caldarola. Sono stati trovati i fondi. Nuova vita quindi per il manto sintetico che non risulta più omologabile da parte della Federazione. L’amministrazione, sin dall’insediamento, ha lavorato per reperire i fondi necessari: per l’intervento servono infatti 450mila euro. Il Comune è proprietario della struttura dove si allenano e giocano gli atleti della Caldarola Gnc. "Una cifra considerevole per le casse di un ente piccolo come il nostro, ma valutata l’importanza sociale dell’impianto sportivo per una comunità che dopo il sisma ha perso gran parte degli spazi dove ritrovarsi – ha detto il sindaco Giuseppe Fabbroni (foto) –, ci siamo dati da fare per trovare una soluzione e finalmente siamo arrivati all’approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economica". La cifra trova copertura per 100mila euro con un finanziamento regionale; 160mila euro mediante un mutuo da contrarre con il Credito sportivo; 190mila euro con fondi di bilancio comunale derivanti da avanzo dell’amministrazione del 2024. "La società di calcio – spiega il consigliere delegato allo sport Sergio Grasselli – conta oltre 150 iscritti e porta a Caldarola tanti giovani, anche dai Comuni vicini. Investire nella struttura sportiva significa investire sui giovani".