Sì ai lavori post sisma per Santa Maria della Pieve

Semaforo verde ai lavori di ricostruzione della chiesa Santa Maria della Pieve. Il via libera è arrivato dalla Soprintendenza. L’edificio di culto, di proprietà della parrocchia omonima, sorge in adiacenza a una costruzione in muratura a due piani di proprietà della stessa Soprintendenza, oggetto di un distinto intervento con fondi del ministero della cultura.

L’attuale chiesa costituisce la parte superstite della Pieve originaria, edificata nel XII secolo, interessata da crolli nel XVII secolo e da rimaneggiamenti nei secoli successivi. Oggi l’edificio si presenta a navata unica, con abside poligonale a sei lati e semicupola in laterizio. Lungo le pareti laterali si conservano colonne polilobate. Sul lato sud, tra le colonne superstiti e le tamponature delle campate sono state inserite lastre di vetro. Le pareti dell’abside conservano ampie porzioni di affreschi risalenti al XIV - XV secolo.

Con il terremoto l’edificio ha subito danni rilevanti e presenta lesioni alle angolate imputabili a un principio di ribaltamento della facciata, lesioni nelle murature laterali e in corrispondenza delle pareti dell’abside, lesioni e distacchi lungo i contrafforti esterni e il basamento dell’abside.