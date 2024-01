"Sì al confronto per il paese"

A cinque mesi dalla scadenza elettorale che porterà all’elezione del sindaco e del nuovo consiglio comunale, la lista "Monte San Martino tra la gente" è pronta per presentarsi ai cittadini con le sue idee e i suoi programmi. "Non è un mistero – scrive Raffaele Anselmi (nella foto), capogruppo del partito e membro del direttivo provinciale di Fratelli d’Italia – che la nostra sia una civica di chiara ispirazione di centrodestra, le cui anime sono compatte per raggiungere l’obiettivo di dare al paese una amministrazione stabile, con una chiara impostazione politica, senza tentennamenti né ambiguità che ne possano mettere in discussione l’orientamento. Apprendiamo dalla stampa, fra l’altro, che il sindaco Matteo Pompei è entrato a far parte del direttivo provinciale dei Civici Marche, compagine che nel consiglio regionale delle Marche sostiene fin dal primo minuto il presidente Francesco Acquaroli ed è parte integrante della maggioranza di centrodestra che amministra la Regione. Alla luce di tutto ciò, come abbiamo sempre fatto o perlomeno cercato di fare, non ci sono preclusioni per un dialogo concreto con chiunque abbia a cuore le sorti di Monte San Martino, dove le criticità sono tante e il lavoro da fare è tanto. Per questo, è nostra volontà aprire un tavolo politico, ma soprattutto di contenuti e progetti, dove discutere insieme del futuro di Monte San Martino. Un tavolo a cui tutte le persone di buona volontà e che vogliono veramente il bene del paese sono invitate a partecipare per costruire insieme il Monte San Martino di domani".