Sì al gemellaggio con la città belga di Maarkedal

Il Consiglio comunale a maggioranza ha approvato l’atto per il gemellaggio con la città belga di Maarkedal, con la quale da oltre un anno sono in corso scambi culturali. "Importante in questo senso – ha dichiarato la consigliera di minoranza Fabiola Santini – è che si generi una fattiva collaborazione tra le due comunità e non sia un accordo puramente istituzionale, proseguendo i rapporti nel tempo, un po’ come fatto vent’anni fa con la città argentina di Las Rosas". Critica verso il provvedimento si è detta invece la consigliera di maggioranza Emanuela Biocco che si è astenuta, esprimendo le sue perplessità: "Non vedo grandi elementi comuni con Matelica, perché i matelicesi non sono emigrati verso il Belgio come invece accadde a Fiuminata. Inoltre, il turismo da noi è soprattutto olandese, non belga". Il vicesindaco Cingolani ha evidenziato come "il legame sia prettamente commerciale, essendo il Belgio uno dei maggiori importatori di verdicchio di Matelica".